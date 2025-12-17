وزارة الدفاع العراقية تنفي وقوع انفجارات في قاعدة جوية عسكرية شمالي بغداد

نفت وزارة الدفاع العراقية، مساء اليوم الأربعاء، الأنباء التي تتحدث عن وقوع انفجارات داخل قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية.

وأكدت وزارة الدفاع، في بيان صحفي، وزع مساء اليوم الأربعاء، "أن القاعدة تشهد استقرارا أمنيا تاما، ولا توجد أي حوادث انفجار أو ما يؤثر على سير العمل فيها".

وشددت على وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية المتمثلة بموقع ومنصات وزارة الدفاع حصراً".

وأكدت الوزارة، أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات التي تسعى إلى بث الأخبار الكاذبة وإثارة الذعر بين المواطنين.