رئيس الحكومة: نتوقع زيادة الصادرات السلعية إلى 50 مليار دولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه عقد هذا الأسبوع اجتماعًا مهمًا، مع كل رؤساء مجالس التصدير في مصر، بهدف مضاعفة الصادرات.

وشدد خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الأسبوعي، مساء الأربعاء، على أهمية الاستمرار في التنسيق والاستماع لكل مجالس التصدير، لتمكين القائمين عليها من مضاعفة الصادرات، وانتهاز الفرصة الحقيقية والمناخ الاستثماري الذي تتيحه الدولة، والوقوف على التحديات وتلبية احتياجاتهم.

وأشار إلى أن مصر حققت في العام الأخير أقل عجز تجاري خلال الـ10 سنوات الماضية، نتيجة زيادة معدلات الصادرات بصورة كبيرة.

وتوقع أن تزداد الصادرات السلعية غير البترولية في العام المالي الجديد بنسبة نمو 20%، لتتراوح ما بين 48 إلى 50 مليار دولار.

ولفت إلى ربط الصادرات ببرنامج رد الأعباء، لتحقيق المستهدف بنمو القطاع بصورة غير مسبوقة، بما يساهم في توفير العملة الصعبة، وتقليل العجز التجاري، وتأمين استقرار الاقتصاد المصري.

وذكر أن العديد من القطاعات حققت طفرة كبيرة، كالمنتجات الهندسية، والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، معلنًا أن الحكومة تعمل على مجموعة من التسهيلات والحوافز لتشجيع مجالات الاستثمار خلال الفترة المقبلة.