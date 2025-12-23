قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق استطاع أن يؤمن حياة 246 ألف أسرة، بما يعادل مليون ونصف المليون مواطن، بعد تنفيذ المبادرة الرئاسية التي انطلقت في عام 2016، وصولا إلى إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة في 2021.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» إلى إعادة تسكين 100 ألف أسرة من هؤلاء في وحدات ومشروعات جديدة، مع تأمين حياة الـ 146 أسرة المتبقية.

وأوضح أن مهام الصندوق توسعت لتشمل أربعة محاور، أحدها يستكمل العمل في المناطق المتدهورة وغير المخططة العشوائية، في حين تركز المحاور الثلاثة الأخرى على الامتدادات العمرانية ومداخل المدن بالإضافة إلى المناطق التاريخية.

وأكد أن العائدات التي ستتحقق من استثمار هذه «الفرص» ستُستخدم لتمويل مواجهة «التحديات» في المناطق الأخرى، لا سيما بعد التحول من هيئة خدمية إلى اقتصادية.

وأوضح أن الدولة أنفقت ما يزيد على 63 مليار جنيه على ملف تطوير المناطق غير الآمنة، بواقع 23 مليار قيمة أراض لبناء المشروعات و40 مليار تكلفة إنشاءات، موضحا أن الهدف كان «تأمين حياة الناس وتوفير حياة كريمة لهم، بغض النظر عن التكلفة».