كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، عن أسباب القفزة الكبيرة في أسعار الذهب، موضحًا أنها نتيجة للاضطرابات العالمية، وتوجه أمريكا لخفض الفائدة على الدولار.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، إن البورصة العالمية سجّلت ارتفاعًا قياسيًا جديدًا في أسعار الذهب، وصل لـ4440 دولار للأوقية مقتربًا من حاجز الـ4500 دولار.

ولفت إلى أن الذهب يعتبر ملاذًا اقتصاديًا آمنًا كونه عملة بديلة للدولار، مشيرًا إلى اهتمام البنوك المركزية حول العالم باحتياطي الذهب لديها.

ونصح المواطنين بشراء الذهب كاستثمار بعيد المدى، وتجنب البيع إلا في حالات الضرورة، مستشهدًا بارتفاع قيمته أكثر من 70% منذ بداية العام وحتى اليوم.

ونوه إلى أن ارتفاع أسعار الفضة نتيجة للطلب الصناعي عليها في مجالات الإلكترونيات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة لعدد من المعادن الثمينة الأخرى كالبلاتين والبلاديوم.