حرصت جماهير النادي الأهلي على إحياء ذكرى شهداء بورسعيد، خلال مباراة الفريق أمام الجيش الملكي المغربي، في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي مع ضيفه الجيش الملكي المغربي مساء اليوم، الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ورفعت جماهير الأهلي دخلة مع انطلاقة المباراة كتبت من خلالها: « 74.. لن ننساكم»، بالإضافة إلى بنر كتبت من خلاله أيضًا: «دول ناس صورها باقية لسة في مدرجاتنا».

من جانبها رفعت جماهير الجيش الملكي المغربي لافتة تحمل كلمة "عسكري" وهو لقب الفريق المغربي

ويحتل الأهلي قبل مباراة اليوم صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، يليه الجيش الملكي المغربي برصيد 8 نقاط، ثم يانج أفريكانز برصيد 5 نقاط.