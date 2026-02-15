بارما يقلب الطاولة على فيرونا ويخطف فوزًا قاتلًا بالدوري الإيطالي

حقق بارما فوزًا مثيرًا على حساب هيلاس فيرونا بنتيجة 2-1، في مواجهة الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي، بعدما انتزع هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع، ليؤكد صحوته ويبتعد خطوة جديدة عن مناطق الخطر.

دخل بارما اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره المفاجئ خارج أرضه على بولونيا، بينما ظل فيرونا في قاع الترتيب عقب تعادل سلبي في الظهور الأول لمدربه الجديد باولو ساماركو.

لم ينتظر أصحاب الأرض طويلًا لافتتاح التسجيل، إذ تمكن أدريان بيرنابي من هز الشباك بعد أربع دقائق فقط، مستغلًا قطع الكرة من ماندِيلا كيتا، ليسدد كرة قوية على الطائر من خارج المنطقة سكنت المرمى.

وتعقدت مهمة فيرونا سريعًا عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه المهاجم جيفت أوربان في الدقيقة 11، بعد اعتراضه بطريقة غير لائقة، ليكمل الفريق الضيف المباراة بعشرة لاعبين منذ وقت مبكر.

ورغم النقص العددي، لم يستسلم فيرونا، بل حاول العودة في النتيجة، في حين واصل بارما ضغطه بحثًا عن تعزيز التقدم.

حصل فيرونا على ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بعد إسقاط كيرون بوي داخل المنطقة، لينجح عبدو هاروي في تحويلها إلى هدف التعادل في الدقيقة 43، مسجلًا أول أهدافه منذ عودته من إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

في الشوط الثاني، كثف بارما هجماته مستغلًا النقص العددي، وهدد مرمى الضيوف في أكثر من مناسبة، أبرزها تسديدة قوية من جابرييل ستريفيتسا ارتطمت بالعارضة، إلى جانب عدة محاولات تصدى لها الحارس لورينزو مونتيبو ببراعة.

ورغم صمود فيرونا الطويل، انهار الدفاع في اللحظات الأخيرة، حين أرسل هانس نيكولوسي كافيليا كرة متقنة داخل المنطقة، ارتقى لها ماتيو بيليجرينو برأسية دقيقة سكنت الشباك في الدقيقة 93، مانحًا بارما فوزه الثاني تواليًا.