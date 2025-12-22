إخلاء عاجل لفندقين عائمين بعد تصادمهما في نهر النيل بإسنا

نقل السائحين بأتوبيسات سياحية واستكمال البرامج برا

التحفظ على قائدي الباخرتين وبدء التحقيقات

التصادم دمر كابينتين إحداهما كانت تقيم بها السائحة المتوفاة

قال مصدر بغرفة الشركات السياحية في الأقصر، إن الشركات السياحية المسئولة عن الفندقين العائمين طرفي حادث التصادم النيلي بمدينة إسنا في الأقصر، نفذت منذ قليل إجراءات إخلاء عاجلة لجميع الركاب من السائحين الأجانب، وذلك في أعقاب الحادث الذي وقع بالمجرى الملاحي لنهر النيل، حرصًا على سلامتهم وضمان عدم تعطل برامجهم السياحية.

وأفاد المصدر لـ"الشروق" بأنه جرى توفير أسطول من الأتوبيسات السياحية الحديثة لنقل الأفواج السياحية من موقع الحادث، على أن يتم استكمال باقي فقرات الرحلات والزيارات الأثرية برًا، مع تسكين السائحين في فنادق ثابتة بديلًا عن الفنادق العائمة المتضررة، كإجراء احترازي ولتوفير الراحة لهم بعد حالة التوتر التي صاحبت الواقعة.

وكشفت المصدر أن سائحة توفيت وتُدعى دينس روجيري، وتبلغ من العمر 47 عامًا، وتحمل الجنسية الإيطالية، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها جراء التصادم، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي بإسنا، بمرافقة زوجها الذي كان برفقتها على متن الرحلة.

وأوضح أن السائحة كانت داخل كابينتها وقت وقوع الحادث، حيث اصطدمت مقدمة إحدى السفينتين بالكابينة بشكل مباشر، ما أدى إلى وفاتها في الحال، موضحًا أن التصادم وقع عقب عبور السفينتين هويس إسنا، وأسفر عن تدمير كابينتين، من بينهما كابينة السائحة المتوفاة.

ولفت إلى التحفظ على قائدي الباخرتين المتصادمتين لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسئوليات.