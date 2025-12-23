هالاند يتفاعل مع صلاح ومرموش بعد فوز مصر على زيمبابوي

حرص إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي على تهنئة عمر مرموش، ومحمد صلاح، ثنائي منتخب مصر، بعد الفوز على زيمبابوي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتغلب منتخب مصر على نظيره زيمبابوي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الإثنين، على ملعب أدرار، في مراكش، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقدم منتخب زيمبابوي في النتيجة بالدقيقة 20، عن طريق اللاعب برينس دوبي، فيما أدرك عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي هدف التعادل لمصر في الدقيقة 63، قبل أن يسجل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 90.

وعلّق هالاند عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام على صورة نشرها مرموش باحتفاله من الفوز على زيمبابوي، قائلًا: "Umaaar"، في إشارة احتفالية باسم زميله في مانشستر سيتي.

كما علّق المهاجم النرويجي، وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن، على صورة نشرها محمد صلاح برفقة عمر مرموش، قائلًا باللغة النرويجية: "سلام يا شباب".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب، مع منتخبات، زيمبابوي، وجنوب أفريقيا، وأنجولا.