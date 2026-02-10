السعودية: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية 1ر10% على أساس سنوي

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية بنسبة 1ر10%.

وأظهرت نتائج النشرة التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء للإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر الماضي، اليوم، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 9ر8% على أساسٍ سنوي مدعومًا بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.

وأظهرت النشرة أن الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر سجَّل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2ر13%، كما ارتفع كلٌ من الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية، والرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 2ر3%و4ر9% على التوالي، في حين سجَّل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضًا سنويًا بنسبة 5ر2%.

وفي إشارة إلى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، أوضحت النتائج ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لهذه الأنشطة بنسبة 1ر10% على أساس سنوي، وارتفاع مؤشر الأنشطة غير النفطية بنسبة 8ر5% .