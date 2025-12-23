ترامب يؤكد الاحتفاظ بناقلات النفط المصادرة من فنزويلا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أن ناقلات النفط التي استولت عليها الولايات المتحدة قبالة سواحل فنزويلا ستظل في حوزة الولايات المتحدة.

وعند سؤاله من قبل الصحفيين عن النفط الموجود على متن أول ناقلة تم السيطرة عليها في 10 ديسمبر، قال ترامب: "سنحتفظ بها". وأضاف أن النفط قد يستخدم في الاحتياطيات الاستراتيجية.

وأكد ترامب قائلا: "سنحتفظ أيضا بالسفن".

وكان خفر السواحل الأمريكي قد استولى مؤخرا على ناقلتي نفط في البحر الكاريبي، ومنذ يوم الأحد يتعقب أيضا سفينة ثالثة يقال إنها جزء من ما يعرف بـ"الأسطول الخفي" الذي تستخدمه فنزويلا للتحايل على العقوبات، وفقا لتقارير إعلامية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن ترامب على منصته "تروث سوشيال" أنه سيفرض "حظرا كاملا وشاملا على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات الداخلة إلى فنزويلا أو الخارجة منها.

وبرر ترامب هذه الخطوة بادعاء أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية قد سرقت نفطا وأراض وأصولا أخرى من الولايات المتحدة، والتي يجب استعادتها.

من جهتها، رفضت الحكومة الفنزويلية هذا الطلب، ووصفته بأنه "تهديد فظيع" وانتهاك خطير للقانون الدولي.

وفي أوائل الألفية الثانية، قامت فنزويلا بتأميم حقول النفط، ما أثر على شركات أجنبية وأمريكية أيضا، مما أدى إلى نزاع حول مدفوعات التعويضات.

وأكد ترامب يوم الاثنين، ردا على سؤال أحد الصحفيين، أنه تحدث مع شركات النفط الأمريكية الكبرى التي تم الاستيلاء على أصولها، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل المحادثات.