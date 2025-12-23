إصابة ثنائي منتخب مصر في مباراة زيمبابوي

أعلن محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول تعرض مصطفى محمد، ومحمد حمدي، ثنائي الفريق للإصابة، خلال مشاركتهما في مباراة زيمبابوي، ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكان محمد حمدي قد شارك أساسيًا في مباراة مصر وزيمبابوي أساسيًا، قبل أن يتم استبداله في العشر دقائق الأخيرة لحساب أحمد فتوح، فيما شارك مصطفى محمد بديلًا في الشوط الأول، على حساب إمام عاشور.

وأكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، أن مصطفى محمد ومحمد حمدي لاعبىّ المنتخب تعرضا لكدمات خلال مباراة زيمبابوي في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب.

وأشار محمد أبو العلا في ختام تصريحاته الرسمية إلى أن الثنائي، محمد حمدي، ظهير أيسر فريق بيراميدز، ومصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، سيخضعان لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

وكان منتخب مصر قد تغلب على زيمبابوي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الإثنين، على ملعب أدرار، في مراكش، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.