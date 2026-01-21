أذربيجان تقبل دعوة ترامب للمشاركة في مجلس السلام بشأن غزة

• الخارجية الأذربيجانية قالت إن باكو مستعدة دائما للمساهمة الفعالة في التعاون الدولي وتعزيز السلام والاستقرار



أعلنت أذربيجان الأربعاء، قبولها دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمشاركة في "مجلس السلام" الذي أعلن تشكيله بشأن إدارة قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأذربيجانية، أشارت فيه إلى أن ترامب أعلن في 16 يناير الجاري تدشين هيكل دولي تحت اسم "مجلس السلام".

وأضاف البيان أن ترامب وجه دعوة إلى أذربيجان للانضمام إلى المجلس بصفة دولة عضو مؤسس، مبينا أن باكو قبلت الدعوة وأبلغت الجانب الأميركي بذلك.

ولفت إلى أنه سيتم إرسال كتاب الموافقة الرسمي إلى الولايات المتحدة، واتخاذ الخطوات اللازمة في إطار الإجراءات المعمول بها.

وذكرت الخارجية أن أذربيجان كما هو الحال دائما، مستعدة للمساهمة الفعالة في التعاون الدولي وتعزيز السلام والاستقرار.

وسبق أن وجّه ترامب دعوات إلى قادة دول، بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للانضمام كعضو مؤسس إلى "مجلس السلام"، المسؤول عن ضمان الأمن وإعادة الإعمار في غزة.

ويعد "مجلس السلام" أحد الهياكل الأربعة لإدارة مرحلة انتقالية في غزة، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية (الفلسطينية) لإدارة غزة، والمجلس التنفيذي لغزة، وقوة الاستقرار الدولية.

وسيتولى ترامب رئاسة "مجلس السلام"، ولتحقيق رؤيته جرى تشكيل مجلس تنفيذي تأسيسي يضم قادة ذوي خبرة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والاستراتيجية الاقتصادية، وفقا للبيت الأبيض الجمعة.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 10 أكتوبر 2025.