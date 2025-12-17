الصليب الأحمر: سكان غزة عالقون في مبانٍ خطرة ولا بدائل آمنة

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنَّ انهيار المباني المتضررة في قطاع غزة، بفعل الأحوال الجوية القاسية، يشكل خطرا بالغا على حياة السكان، ويؤدي إلى تفاقم الخسائر في الأرواح، في ظل اضطرار كثير من المدنيين إلى البقاء داخل هذه المباني الخطرة بسبب انعدام البدائل المتاحة.

ونقلت شبكة قدس برس عن اللجنة، تأكيدها وجود حاجة ملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع وضمان استدامتها، لتلبية الاحتياجات العاجلة والمتوسطة الأمد، بما يشمل توفير الغذاء والمأوى والمعدات اللازمة لإصلاح البنية التحتية الحيوية المتضررة.

وشددت على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإيصالها بسرعة ودون عوائق إلى جميع المناطق، بما يخفف من معاناة السكان في ظل الظروف الإنسانية المتدهورة.

وارتكبت إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت حرب الإبادة أكثر من 241 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.