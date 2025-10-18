قلل حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، من حجم تأثير قرار تحريك أسعار المحروقات، قائلا إن «القصة كلها 2 جنيه زيادة».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ «الحدث اليوم» أن «معدلات زيادة السولار لن تؤثر بشكل كبير على الأسعار في شيء».

وأوضح أن تعريفة «السرفيس» زادت بمقدار ربع جنيه للمسافات القصيرة أو نصف جنيه للمسافات البعيدة.

ورأى أن من يمتلك سيارة يتراوح سعرها 3 أو 8 ملايين جنيه؛ لن يتأثر بزيادة 20 أو 40 جنيها في تعبئة خزان الوقود.

وبشأن زيادات أسعار السلع نتيجة القرار، اعتبر أن الزيادة «لن ترتفع إلى أرقام»، قائلا: «كيلو الطماطم لن يزيد 2 أو 3 أو 5 قروش كحد أقصى»، مرجعا ذلك إلى أن نقل السلعة تتوزع على كميات كبيرة، وبالتالي فإن زيادة تكلفة السولار ستتراوح 3 أو 4 جنيهات في نقل طن كامل من الطماطم.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رفع أسعار البنزين والسولار بدءًا من صباح الجمعة، وذلك بزيادة قدرها جنيهان للتر لجميع أنواع البنزين، ليرتفع سعر بنزين 95 ليصل إلى 21 جنيها للتر بدلا من 19 جنيهًا، بينما بلغ سعر بنزين 92 19.25 جنيه بدلًا من 17.25 جنيه، ووصل بنزين 80 إلى 17.25، والسولار إلى 17.50 جنيه للتر، وشملت الزيادات الغاز الطبيعي الذي ارتفع من 7 إلى 10 جنيهات.