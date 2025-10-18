يتوقّع أن يشارك ملايين الأشخاص، اليوم السبت، في مسيرات، من نيويورك إلى سان فرانسيسكو، ضد سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوم من الاحتجاجات تنظمها حركة "لا ملوك" في شتى أنحاء البلاد.

وقالت حركة "لا ملوك"، الداعية إلى المسيرة في شعار حملتها، إن "الرئيس يعتقد أن سلطته مطلقة. لكن في أمريكا، ليس لدينا ملوك، ولن نستسلم للفوضى والفساد والقسوة"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ومن المقرر تنظيم أكثر من 2700 تظاهرة، اليوم السبت، في المدن الأمريكية الكبرى وكذلك في بلدات صغيرة في ولايات جمهورية وكذلك قرب مقر إقامة الرئيس في مارالاجو في فلوريدا حيث يمضي عطلة نهاية الأسبوع.

ويقول المنظمون إنهم يتوقعون مشاركة ملايين الأشخاص.

وفي منتصف يونيو، جمع اليوم الأول من التعبئة التي نظمتها الحركة نفسها والتي تضم حوالى 300 جمعية، ملايين الأشخاص من كل الأعمار، في أكبر احتجاج منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض.

وفي ذلك اليوم، احتفل دونالد ترامب بعيد ميلاده التاسع والسبعين بعرض عسكري ضخم عبر شوارع العاصمة الأمريكية.

وكان ترامب الذي هدد في يونيو الماضي بالرد على المتظاهرين "بقوة كبيرة جدا"، علّق هذا الأسبوع عبر محطة فوكس نيوز قائلا "إنهم يصنّفونني ملكا. أنا لست ملكا".

واستنكر مسئولون في حزبه التظاهرات المقبلة، وذهبوا إلى حد مقارنتها بالإرهاب.

ووصف زعيم الجمهوريين في مجلس النواب مايك جونسون المسيرات المقررة بأنها "تعبئة كراهية ضد أمريكا"، مؤكدا: "أراهن على أنكم سترون فيها أنصارا لحماس وأنتيفا" الحركة السياسية التي صنفها الرئيس الأمريكي أخيرا على أنها "منظمة إرهابية".

بدوره، اتهم النائب عن ولاية مينيسوتا توم إيمر الديموقراطيين بالاستسلام "للجناح الإرهابي في حزبهم".

وقال النائب الديموقراطي عن ولاية ميريلاند، جلين آيفي، لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس الجمعة: "ستؤدي هذه الحركة دورا حاسما في مستقبل أمريكا، لذلك أنا أفهم سبب قلقهم"، مشيرا إلى أنه سيشارك في المسيرات.