أبو الغيط يفتتح برنامج تدريبي لتعزيز قدرات الكوادر السودانية في المفاوضات الدولية وبناء السلام

افتتحت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأحد، فعاليات الدورة التدريبية حول "دور المفاوضات الدولية في استعادة وبناء السلام"، و التي ينفذها الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية تحت اشراف السفير محمد صالح العجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق، وذلك لصالح 32 من الكوادر الحكومية السودانية من عدة وزارات.

جاء ذلك بإشراف وحضور أحمد أبو الغيط، الأمين للعام لجامعة الدول العربية، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية.

وشارك في افتتاح أعمال الدورة السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي المندوب الدائم للسودان لدى جامعة الدول العربية، والسفير خالد الشاذلي نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

كما شارك في فعاليات هذه الدوره نخبة من السفراء المتخصصين من وزارة الخارجية المصرية على رأسهم السفير د. محمد بدر الدين زايد مساعد وزير الخارجية الأسبق، والسفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق والوزير المفوض تامر عزام بوزارة الخارجية المصرية، بما يعكس التنسيق المتكامل والجهود المبذولة لضمان نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه التدريبية.

وتأتي رعاية الأمين العام وافتتاحه لهذه الدورة تأكيدًا لإهتمام جامعة الدول العربية البالغ بدعم السودان في مسارات استعادة السلام والاستقرار.

وتمثل مشاركة الأمين العام رسالة واضحة بأهمية هذا البرنامج التدريبي في المرحلة الراهنة التي يمر بها السودان، وفي دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى بناء السلام المستدام.

كما تعكس هذه الدورة التزام الجامعة العربية بمساندة السودان وتزويد كوادره بالخبرات اللازمة في مجالات التفاوض الدولي وبناء السلام، بما يعزز دورهم في خدمة الأجندة الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني.