مندوب قطر لدى الجامعة العربية يقدم أوراق اعتماده لأبو الغيط

قدم السفير الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، أوراق اعتماده مندوباً دائماً لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية، إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

من جهته، أعرب الأمين العام خلال اللقاء عن خالص تهانيه للسفير متمنياً له التوفيق في مهامه، مؤكداً تطلعه إلى تعزيز آفاق التعاون والعمل المشترك بين قطر والجامعة العربية بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك.

ومن جهته، عبر السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة قطر في هذا المنصب، مؤكداً عزمه على مواصلة العمل بما يعزز حضور دولة قطر داخل أروقة الجامعة، وبما يدعم الجهود المشتركة الرامية إلى خدمة القضايا العربية وترسيخ التعاون بين الدول الأعضاء والعمل على تعزيز التشاور والتنسيق ما يحقق تطلعات الشعوب العربية ومستقبلها.