وزير التموين يوجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ أسعار الوقود الجديدة

وجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية بجميع مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، لمتابعة تنفيذ قرار الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، وضمان انضباط الأسواق واستقرارها.

وأكد الوزير، أهمية التواجد الميداني الفعّال للأجهزة الرقابية داخل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مع تنفيذ جرد فعلي دقيق للكميات المتاحة من المنتجات البترولية، والتأكد من توافرها بشكل منتظم دون أي معوقات تعطل تقديم الخدمة للمواطنين.

وأشار فاروق، إلى أن الوزارة تتابع لحظيًا مدى التزام المحطات والمستودعات بالأسعار المقررة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، حفاظًا على استقرار السوق وضمان توافر المنتجات البترولية للمواطنين بصورة طبيعية.

كما شدّد الوزير على استمرار التنسيق الكامل مع وزارة البترول والثروة المعدنية وجميع الجهات المعنية، لتأمين حركة تداول المنتجات البترولية ومتابعة الموقف أولًا بأول وعلى مدار الساعة.

وأكد عدم السماح بأي تلاعب أو محاولات لخلق أزمات في سوق الوقود، مشيرًا إلى أن فرق الرقابة التموينية متواجدة ميدانيًا على مدار اليوم، وتتعامل بكل حسم وسرعة مع أي مخالفات، حفاظًا على حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.