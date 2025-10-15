مهرجان المسرح العربي: الرئيس السيسي يرعى الدورة الـ16

-إسماعيل عبد الله: رعاية الرئيس السيسي لدورة المهرجان تكشف تقدير القيادة السياسية للمسرح

يرعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، والتي ستُنظَّم في القاهرة من 10 إلى 16 يناير المقبل، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية.

واعتبر الأمين العام إسماعيل عبد الله، أن هذه الرعاية للمهرجان تعني الكثير للمسرح والمسرحيين، إذ تشير إلى التقدير الكبير والخاص الذي تكنّه القيادة المصرية وحكومتها للثقافة عامةً وللمسرح خاصةً، وللفعاليات العربية الكبرى التي تُقام على أرض الكنانة.

الجدير بالذكر أن المهرجان في دورته الحادية عشرة عام 2019، حظي بالرعاية الكريمة في مصر أيضًا.

فيما أضاف عبد الله، أن الاستعدادات تجري على قدم وساق بالتعاون مع مختلف أذرع وزارة الثقافة المصرية وبقية المؤسسات المعنية من أجل إنجاح تنظيم هذه الدورة التي تشهد تميزًا نوعيًّا من عدة نواحٍ، منها أن عروضًا من المهرجان سوف تُقدَّم في محافظات خارج القاهرة، كما ستُنظَّم الورش التدريبية في عدة محافظات خارج القاهرة أيضًا.

وتابع أن المؤتمر الفكري الذي خُصِّص للنقد المسرحي تحت عنوان "نحو تأسيس علمي لمشروع النقد المسرحي العربي"، دخل مرحلة تحكيم الأوراق البحثية التي بلغت ستين بحثًا تتنافس على المشاركة، وسوف يشكل هذا المؤتمر فاصلة في مسارات النقد المسرحي العربي.

وأشار إلى أن الهيئة حريصة كل الحرص على تقديم الأفضل في أكبر تظاهرة عربية مسرحية، وذلك لتحقيق الغايات التي تتضمنها رؤى الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، الذي وجّه الهيئة خلال اجتماعه بأعضاء مجلس الأمناء نهاية الشهر المنصرم بالعمل على تجذير الثقافة المسرحية في الأوساط المختلفة بالمجتمعات العربية.

كما أطلق مبادرتين مهمتين مؤثرتين، الأولى تتعلق بتنظيم مهرجان عربي للمسرح المدرسي، إذ باشرت الهيئة وضع اللوائح المنظمة لهذا المهرجان، الذي سيكون متنقلًا بين الدول العربية، وسيكون مجالًا جديدًا للتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وكل وزارات التربية والتعليم العربية.

فيما اختص الشباب المسرحي بالمبادرة الثانية، التي كانت: "جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للتميز المسرحي للشباب"، وهي الجائزة التي يجري العمل على وضع ضوابطها وإطلاقها.