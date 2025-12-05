أعلنت شركة إعادة التأمين السويسرية "سويس ري" اليوم الجمعة، أنها تستهدف تحقيق صافي دخل للمجموعة بقيمة 5ر4 مليار دولار في عام 2026، فيما قدمت استرتيجية تم تحديثها للعام المقبل.

وتتضمن الخطة طرح برنامج إعادة شراء أسهم سنوي مستدام في العام المقبل يبدأ من 500 مليون دولار، شريطة أن تحقق الشركة هدفها للأرباح لعام 2025.

وقال الرئيس التنفيذي أندرياس بيرجر "نحن اليوم، شركة سويس ري أقوى-حيث نقدم أرباحا مرنة ونستفيد من منصات البيانات القوية والذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات أكثر ذكاء ورؤى أعمق للمخاطر وقيمة طويلة المدى لعملائنا".

وأضاف "بينما نتطلع إلى المستقبل، نواصل تركيز جهودنا ومواردنا بقوة على أسواقنا الرئيسية. تظل الظروف بناءة مدعومة بنمو هيكلي. هذا يضعنا في وضع قوي لعام 2026 وما بعده".