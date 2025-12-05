اليونيفيل: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان انتهاكات للقرار 1701

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، في بيان اليوم الجمعة، أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت بلدات محرونة والمجادل وبرعشيت في منطقة جنوب لبنان أمس الخميس هي انتهاكات للقرار 1701.

وقالت "اليونيفيل" في بيانها: "رصدت قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل بعد ظهر أمس سلسلة من الغارات الجويّة الإسرائيلية في منطقة عملياتنا بجنوب لبنان، في قرى محرونة والمجادل وبرعشيت. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه القوات المسلحة اللبنانية عملياتها للسيطرة على الأسلحة والبنية التحتية غير المصرح بها في جنوب لبنان".

وأعلنت أن "هذه الأفعال تُعد انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701. إننا نحث الجيش الإسرائيلي على الاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق المتاحة له. كما ننبّه الجهات اللبنانية من مغبة أي رد فعل قد يُفاقم الوضع".

وأعلنت "اليونيفيل" أنه "في الليلة الماضية أيضًا، اقترب ستة رجال على متن ثلاث دراجات نارية من جنود حفظ السلام أثناء دورية قرب بنت جبيل، وأطلق أحدهم نحو ثلاث طلقات نارية نحو الجزء الخلفي من الآلية، ولم يُصب أحد بأذى".

واعتبرت أن "الاعتداءات على قوات حفظ السلام غير مقبولة، وتمثل انتهاكات خطيرة للقرار 1701. نُذكّر السلطات اللبنانية بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام، ونطالب بإجراء تحقيق شامل وفوري لتقديم الفاعلين إلى العدالة".

وأضافت: "تتواصل اليونيفيل مراقبة الوضع في جنوب لبنان والإبلاغ عنه، ودعم كل من لبنان وإسرائيل في تنفيذهما للقرار 1701. ويجب على كلا الجانبين التقيّد بالتزاماتهما بموجب القرار والتفاهم الذي تم التوصّل إليه في نوفمبر، إذا أرادا الحفاظ على التقدم المحرز حتى الآن".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أغار بعد ظهر أمس الخميس على بلدات المجادل وبرعشيت ومحرونة وجباع في جنوب لبنان، بعد تهديدات أطلقها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي لسكان تلك البلدات.