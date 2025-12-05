عرض سعودي يهدد انتقال حامد حمدان إلى الزمالك

كشف سمير الحاوي، وكيل أعمال اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، لاعب بتروجت، عن آخر مستجدات مستقبل اللاعب والعروض التي يتلقاها، في وقت يتألق فيه مع منتخب فلسطين في كأس العرب.

وسجل حامد هدفًا مهمًا في مرمى تونس، ليؤكد عودته القوية بعد فترة ابتعاد عن الملاعب استمرت شهرين.

وقال الحاوي في تصريحات لقناة "أون سبورت": "في بداية العام، كانت المفاوضات بين الزمالك وبتروجت جارية، حيث قدم الزمالك عرضًا قيمته 40 مليون جنيه لضم اللاعب، قبل أن يُتفق على تأجيل انتقاله إلى يناير المقبل. هناك اتفاق مبدئي على انتقال حامد للزمالك مقابل 20 مليون جنيه في يناير".

وأضاف: "حامد يلعب في مصر منذ 8 سنوات وتحمل الكثير خلال مسيرته، والآن يركز على استعادة مستواه الفني والبدني بعد فترة الغياب".

وتابع: "تركنا ملف المفاوضات لإدارة بتروجت، فالمدرب سيد عيد وإدارة النادي كان لهم دور كبير في تطوير إمكانياته. وفي الوقت الحالي، كل تركيزه منصب على التألق مع منتخب فلسطين في كأس العرب".

ويقترب منتخب فلسطين من التأهل لدور الـ16 بعد جمعه 4 نقاط من فوزه على قطر وتعادله مع تونس، ويكفيه التعادل أمام سوريا للتأهل كمتصدر للمجموعة الأولى.

وعن العروض الخارجية، أشار الحاوي: "نادي الشباب السعودي تواصل معنا منذ أسبوع، لكن تم تأجيل أي مفاوضات حتى انتهاء كأس العرب، في حين لم يتواصل الأهلي أو بيراميدز مع إدارة بتروجت بشأن ضم اللاعب".