تستأنف منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 اليوم الجمعة، بعد توقف دام 11 يومًا بسبب فترة التوقف الدولي، التي شهدت خلالها جماهير الكرة المصرية فرحة تأهل المنتخب الوطني رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتنطلق الجولة الحادية عشرة بثلاث مواجهات مرتقبة، تبدأ في الخامسة مساءً بلقاء وادي دجلة مع مودرن سبورت، حيث يأمل دجلة، صاحب المركز السادس برصيد 16 نقطة، في اقتناص الفوز الذي قد يضعه مؤقتًا على قمة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، فيما يسعى مودرن سبورت، صاحب المركز الثاني عشر بـ12 نقطة، لتحسين موقعه في منتصف الجدول.

وفي الثامنة مساءً، يستضيف غزل المحلة نظيره كهرباء الإسماعيلية في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، إذ يتطلع الفريقان إلى الخروج من مناطق الخطر، حيث يحتل المحلة المركز الرابع عشر بـ11 نقطة، بينما يأتي كهرباء الإسماعيلية في المركز الثامن عشر بـ8 نقاط.

وفي التوقيت نفسه، يصطدم المقاولون العرب، متذيل الترتيب بخمس نقاط، بفريق إنبي صاحب المركز الخامس بـ17 نقطة، في مواجهة طموح للفريق البترولي الذي يسعى لاعتلاء الصدارة في حال تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة العشرين.

ويعتلي كل من المصري البورسعيدي والزمالك والأهلي قمة جدول الدوري برصيد 18 نقطة، مع أفضلية مباراة مؤجلة للمارد الأحمر، فيما يتواجد سيراميكا كليوباترا وإنبي خلفهم مباشرة في المركزين الرابع والخامس برصيد 17 نقطة.

وتُستكمل مباريات الجولة الحادية عشرة أيام السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء، بينما يحصل الزمالك على راحة في هذه الجولة (باي)، نظرًا لإقامة المسابقة هذا الموسم بمشاركة 21 فريقًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.