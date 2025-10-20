سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علق هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز على التكهنات بشأن إمكانية انتقال رمضان صبحي، نجم الفريق إلى صفوف الزمالك.

صرح هاني سعيد عبر قناة أون سبورت مساء الأحد "مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي غير حقيقية".

وأضاف "لكن كرة القدم عامرة بالمتغيرات، لذا كل شيء وارد".

وقال أيضا "مشكلة رمضان صبحي هي كثرة الإصابات، ولا نعرف السبب، لكنه لاعب محترف ومن المفترض أن يكون مهتما بأسلوب حياته".

وأوضح المدير الرياضي لبيراميدز في ختام تصريحاته "رمضان صبحي سيحتاج شهرا للتعافي من الإصابة، وأتمنى أن يكون بحالة بدنية جيدة، لأنه ركيزة مهمة لدى مدرب الفريق، كرونيسلاف يوريتشيتش".

يذكر أن رمضان صبحي انتقل إلى بيراميدز في صيف 2020 قادما من هادرسفيلد تاون الإنجليزي بعد إعارته لموسم ونصف في يناير 2019 لناديه القديم، الأهلي.