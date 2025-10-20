قطر تتصدر مجال العلوم الهندسية والتكنولوجيا في تقرير آرسيف 2025 لرصد الإنتاج العلمي العربي

أكد تقرير معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية "آرسيف" لعام 2025، في نسخته السنوية العاشرة، تقدم قطر في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجيا على مستوى العالم العربي، ضمن رصد شامل لتطور الإنتاج العلمي في المنطقة.

وأوضح سامي الخزندار رئيس مبادرة "آرسيف"، وهي إحدى مبادرات قاعدة بيانات "معرفة"، التي تتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقرا لها، أن التقرير الجديد يأتي "تتويجا لعقد من المتابعة الدقيقة للنشر العلمي العربي، مبينا أن النتائج العشرية تعكس نموا مطردا في حجم وأهمية البحث العلمي رغم التحديات التي تواجه المنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأشار الخزندار، إلى أن فرق "آرسيف" قامت بفحص نحو 5500 مجلة علمية وبحثية صادرة عن 1500 هيئة علمية في 20 دولة عربية (باستثناء جيبوتي وجزر القمر)، بالإضافة إلى 8 دول أجنبية تصدر مجلات علمية باللغة العربية. وقد نجحت 1272 مجلة في تحقيق 32 معيارا دوليا معتمدا لدى "آرسيف".

وبحسب التقرير، تم تحليل بيانات 364 ألف مؤلف عربي، نشروا ما يزيد على 956 ألف بحث علمي، جرى الاستشهاد بإنتاج 111 ألف مؤلف منهم. كما بينت المقارنة مع تقرير عام 2016 ارتفاع عدد المجلات بنسبة 367%، وعدد المقالات بنسبة 870%، وعدد المؤلفين العرب المستشهد بهم بنسبة 6800%.

وأكد الخزندار، أن "آرسيف" نقل الإنتاج العلمي العربي من "الحيز غير المرئي إلى الاعتراف العالمي"، مشددا على أن معامل "آرسيف" أصبح مرجعا موثوقا لقياس أثر المجلات العربية وفق مؤشرات عالمية، مؤكدا تزايد الوعي العربي بأهمية النشر باللغة العربية لبناء المعرفة والابتكار.

وفي الترتيب العام، جاءت الجزائر في صدارة الدول العربية بعدد المجلات المعتمدة (426 مجلة)، تلتها مصر (364)، ثم العراق (122)، والسعودية (75)، والأردن (45 مجلة)، أما في معامل التأثير العام، فقد تصدرت مصر الترتيب تلتها السعودية.

أما على المستوى التخصصي، فقد تصدرت قطر مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية، فيما جاءت مصر في صدارة مجالات العلوم الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والقانونية والإعلامية، والسعودية في علوم اللغة العربية وآدابها، بينما حصدت فلسطين المركز الأول في مؤشر الاستشهاد الفوري، من خلال المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح والتعلم الإلكتروني.

وفي مؤشر عدد المؤلفين المستشهد بهم، احتلت الجزائر المركز الأول بـ26834 مؤلفا، تلتها مصر بـ21988، ثم العراق بـ21367، والسعودية بـ 10712، والأردن بـ 6098 مؤلفا، مع تسجيل زيادة ملحوظة في عدد الباحثين العرب المستشهد بإنتاجهم في مختلف الدول.

ويخضع معامل "آرسيف" لإشراف مجلس تنسيقي يضم ممثلين عن مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، والإسكوا، وقاعدة بيانات معرفة، إلى جانب لجنة علمية تضم خبراء وأكاديميين عربا ودوليين من عدة دول عربية وبريطانيا.