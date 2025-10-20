روسيا تهاجم منجما للفحم في منطقة دنيبروبتروفسك في أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا نفذت اليوم الأحد هجوما قويا على منجم للفحم في منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية.

وأعلنت إدارة المنجم على تطبيق تيليجرام: "قبل وقت قصير من بدء موسم التدفئة، وجه العدو مرة أخرى ضربة ضد صناعة الطاقة الأوكرانية".

وفي وقت الهجوم، كان هناك 192 عاملا تحت الأرض في المنجم.

وقال البيان إن "عملية إجلاء زملائنا إلى السطح مستمرة"، دون تقديم تفاصيل عن طبيعة الهجوم أو الأضرار الناجمة عنه.

وقالت الإدارة إن الحادث الأخير هو رابع هجوم واسع النطاق على منشآت الفحم التابعة للشركة في الشهرين الماضيين.

وأمس السبت، كان هناك انقطاع في الكهرباء في منطقة دنيبروبتروفسك بعد هجمات روسية على منشآت إمدادات الطاقة.

وفي هجوم روسي آخر، تم ضرب محطة للطاقة في قرية كوريوكيف في منطقة تشيرنيهيف في المساء.

وأعلنت شركة الكهرباء الإقليمية على تليجرام أن "الضرر واسع النطاق" وأن نحو 55 ألف شخص فقدوا إمدادات الكهرباء.