استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 قوائم انتخابية من المرشحين على دائرة القائمة بانتخابات مجلس النواب وأعلنت قبول قائمة وحيدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس النواب.

جاء ذلك وفقا لتصريحات إعلامية أدلها المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عقب إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين على انتخابات مجلس النواب بنظامي الفردي والقائمة.

وأكد بنداري أن المقبولين في الكشوف المبدئية حوالي 2645 مرشحا فرديا فيما تم استبعاد حوالي 181 مرشحا بعد فحص الأوراق بشكل مبدئي، من إجمالي من تلقت اللجان أوراقهم والذين بلغوا 2826 مرشحا على مستوى الجمهورية.

وتابع بنداري أن قواعد الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب هي ذاتها التي طُبقت في انتخابات مجلس الشيوخ، باعتبارها منظمة بقانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي يحدد سقف الإنفاق المالي لكل مرشح.

ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، شكلت لجنة خاصة لمتابعة الدعاية الانتخابية والتغطية الإعلامية للمرشحين، فضلًا عن تشكيل لجان فرعية في كل محكمة ابتدائية لرصد أي تجاوزات أو مخالفات قد تقع أثناء الحملات الانتخابية، ليتم إعداد تقرير شامل يُعرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وبيّن بنداري أن الهيئة تتابع عن كثب مسألة الإنفاق الانتخابي من خلال حسابات بنكية إلزامية للمرشحين تُفتح في بنوك محددة بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبريد المصري.

وأوضح أن هذه الحسابات تُخصص فقط للدعاية الانتخابية، ويتم إخطار الهيئة دوريًا بحركة الأموال داخلها، بما يسمح بمتابعة دقيقة لمستوى الإنفاق والتزام المرشحين بأحكام القانون المنظم للعملية الانتخابية، ضمانًا للشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

يذكر أن الهيئة كانت قد أعلنت عقب غلق باب الترشح عن تلقيها طلبات على نظام القوائم المخصص له 284 مقعدا آخر،ترشح القائمة الوطنية من أجل مصر" في الدوائر الأربعة التي تغطي محافظات الجمهورية، فيما ترشحت قائمة الجيل في دائرتين، وكل من القائمة الشعبية صوتك لمصر وقائمة نداء مصر في دائرة واحدة.

أما دائرة قطاع غرب الدلتا، فتقدمت عليها 4 قوائم، هي: القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة الجيل، والقائمة الشعبية صوتك لمصر، وقائمة نداء مصر.

وفي دائرة قطاع شرق الدلتا، تقدمت قائمتين فقط، هما: القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة الجيل.

- فترة الطعن على المترشحين

وأتاحت الهيئة 3 أيام للطعن على أسماء المترشحين وكذلك من تم استبعادهم أمام محكمة القضاء الإداري بدأت أمس الخميس وحتى غدًا السبت، على أن تفصل المحكمة في أي طعون تقدم لها بداية من الأحد وحتى الثلاثاء 21 أكتوبر.

وستعلن الهيئة القائمة النهائية للمترشحين يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر، مع إتاحة التنازل حتى السبت 25 أكتوبر، قبل طباعة أوراق العملية الانتخابية.

- موعد التصويت في الانتخابات

وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، الأولى تشمل محافظات: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، ويكون التصويت في الخارج يومي الجمعة والسبت 7 و8 نوفمبر، وفي داخل مصر يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر.

أما المرحلة الثانية للانتخابات فتشمل محافظات: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشبخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، ويجرى التصويت فيها في الخارج يومي الجمعة والسبت 21 و22 نوفمبر، وفي داخل مصر يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر.