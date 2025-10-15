تشكيل لجنة تحكيم الدورة الثانية لمهرجان العروض القصيرة برئاسة المخرج مازن الغرباوي

أعلنت إدارة مهرجان العروض القصيرة في دورته الثانية، التي تحمل اسم الفنان ماجد الكدواني، عن تشكيل لجنة تحكيم العروض.

وتضم اللجنة المخرج مازن الغرباوي رئيسًا، وعضوية الفنان ميدو عادل، والمخرج إسلام إمام، والمخرجة والمصممة كريمة بدير، والفنانة سارة بركة.

ويقام المهرجان في الفترة من 16 إلى 23 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة، رئيس الأكاديمية، وبتنظيم وإدارة المعهد العالي للفنون الشعبية برئاسة الدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد.

ويشارك في فعاليات المهرجان سبعة عروض هي: "موت مفاجئ" إخراج أدهم صفوت، و"وما بعد الحدث" إخراج حبيبة حجازي، و"السطر الأخير" إخراج ياسين غمري، و"عقد مشروط" إخراج مروة أحمد، و"طرف ثالث" إخراج عمرو محروس، و"الحارس" إخراج محمد الراوي، و"جواب يحيى" إخراج منير سيد.