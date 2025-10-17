الأونروا: الفلسطينيون في غزة عاجزون عن تحمل تكلفة الطعام بعد الحرب

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الجمعة، إن الناس في قطاع غزة لا يستطيعون تحمل تكلفة الطعام الذي بدأ يظهر في الأسواق.

وأوضحت الوكالة في منشور على منصة "إكس" أن "كيلوجرام الطماطم (البندورة) الذي كان يكلف، على سبيل المثال، 60 سنتًا أصبح الآن يكلف 15 دولارًا، هذا إن وُجد أصلاً"، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأضافت الأونروا أن جميع الأراضي الزراعية في غزة "تقريبًا" إما مدمرة أو غير متاحة، مشيرة إلى أن العائلات التي كانت تعيش من أراضيها قبل الحرب على غزة باتت بلا مصدر دخل الآن.

وأوضحت الوكالة أن "الناس لا يستطيعون تحمل تكلفة الطعام الذي بدأ يظهر في الأسواق"، مشيرة إلى أنه "حتى تتم إعادة بناء القطاع الزراعي في غزة يجب أن يكون هناك تدفق غير محدود للمساعدات".

وعقب المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، على المنشور أعلاه، قال على منصة "إكس": "يجب أن يكون تدفق المساعدات غير مقيد للأونروا والمنظمات غير الحكومية الدولية".