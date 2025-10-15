القناة 14 العبرية: توافق إسرائيلي على تولي قوة محلية من غزة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني

نقلت القناة 14 العبرية، عن مصادر إسرائيلية سياسية قولها إن هناك توافقًا بين السلطتين السياسية والأمنية، على تولي قوة محلية من غزة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن «العاملين في الجانب الفلسطيني من المعبر سيكونون مواطنين فلسطينيين محليين معتمدين من قبل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية».

وأكد مسئولون في السلطة الفلسطينية للقناة العبرية، أن عناصر القوة التي ستدير العمل بمعبر رفح موالون للسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس.

ووفقًا لأحد كبار المسئولين في رام الله، فإن هذه القوة متمركزة في غزة، ومستعدة للتحرك في أي لحظة لتنفيذ المهمة.

وذكرت القناة العبرية أن «معبر رفح من الجانب الفلسطيني لن يفتح دون موافقة إسرائيلية نهائية».

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة «هآرتس» العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل ستعيد خلال الأيام القليلة المقبلة فتح معبر رفح، بعد ضغوط مارستها مصر، ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق مع حركة حماس.

وأعلنت مصادر أمنية إسرائيلية أمس، أنه لم يتم السماح بفتح المعبر بسبب عدم وجود خطوات ملموسة من حماس للعثور على جثث الأسرى، إلا أنه منذ ذلك الحين تم إعادة جثث ثلاثة أسرى إضافيين.

وسيتمركز في المعبر قوة تابعة للاتحاد الأوروبي لمراقبة حركة المدنيين، على غرار ما جرى خلال وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في يناير الماضي.