14 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

أكدت مصادر طبية، أن 14 شهيدا وصلوا مستشفيات قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء، بينهم 8 جرى انتشالهم.

وقالت المصادر، إن 3 من الشهداء وصلوا على مجمع الشفاء الطبي، و10 إلى المستشفى الأهلي المعمداني، بينما وصل شهيد واحد إلى مستشفى ناصر.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن استلام 45 جثماناً لشهداء أفرج الاحتلال الإسرائيلي عنهم اليوم، بواسطة منظمة الصليب الأحمر الدولية.

وقالت الوزارة، في تصريح مقتضب وصل وكالة «صفا»، إن إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة يرتفع إلى 90 جثماناً.

وأكدت الوزارة، أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر.

ومساء الثلاثاء، سلّم الاحتلال جثامين 45 شهيدًا، عبر الصليب الأحمر إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي القطاع، وذلك بعد الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، والمتضمن تبادل الأسرى والجثامين بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة مصرية وقطرية وتركية وبإشراف أمريكي.



