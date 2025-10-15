«الشروق» تنشر المرشحين للقائمة الوطنية في القاهرة ووسط وجنوب الدلتا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تنشر "الشروق" قائمة المرشحين للقائمة الوطنية من أجل مصر على مقاعد قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا.

ويتصدر القائمة عن حزب حماة الوطن، رئيس الحزب محمد عباس حلمي، وعن مستقبل وطن وزير الثروة المعدنية السابق طارق للملا، وعن حزب الجبهة الوطنية، وزير الإسكان السابق عاصم الجزار.

ومن المرشحين النائب الحالي محمد الوحش وكيل لجنة الصحة، ومحمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية الحالي وطارق شكري وكيل لجنة الإسكان الحالي وطارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان الحالي، وجميعهم عن حزب مستقبل وطن.

والمستشار محمد عيد محجوب رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق كمستقل عن محافظة القاهرة

قطاع-القاهرة by مارينا نبيل