قوات الأمم المتحدة في لبنان تتعرض لإطلاق نار إسرائيلي

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) يوم الأحد إن إحدى دورياتها تعرضت لإطلاق نار إسرائيلي، لكن لم يصب أي فرد ولم تتضرر أي معدات.

وجاء في بيان صادر عن اليونيفيل: "في حوالي الساعة 5:45 مساء (15:45 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد، اقتربت مسيرة إسرائيلية من دورية لليونيفيل بالقرب من قرية كفركلا وألقت قنبلة". وأضاف البيان: "بعد لحظات، أطلقت دبابة إسرائيلية النار باتجاه قوات حفظ السلام. لحسن الحظ، لم تقع أي إصابات أو أضرار في أفراد أو معدات اليونيفيل".

وذكر البيان أن الحادث جاء بعد مواجهة سابقة في الموقع نفسه، عندما حلقت مسيرة إسرائيلية بشكل عدواني فوق دورية، مما دفع اليونيفيل لاتخاذ إجراءات دفاعية. وأدانت اليونيفيل هذه الأعمال باعتبارها انتهاكات لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وللسيادة اللبنانية، قائلة إنها تعرض حياة حفظة السلام الذين ينفذون تفويض مجلس الأمن في جنوبي لبنان للخطر.

ولم يصدر أي رد فوري من الجانب الإسرائيلي.

وتعرضت مواقع اليونيفيل للاستهداف عدة مرات منذ اندلاع الاشتباكات عبر الحدود بعد بدء حرب غزة في أكتوبر 2023. وعلى الرغم من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، واصلت إسرائيل شن ضربات دورية في لبنان، متذرعة بتهديدات حزب الله، وحافظت على مواقعها الحدودية بعد الموعد النهائي للانسحاب في 18 فبراير.





