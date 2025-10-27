محافظة الجيزة: تركيب شاشات عرض كبيرة في الميادين لنقل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

قال محمد مرعي، سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، إن الاستعدادات تجري على أعلى مستوى وبتنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية، استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وشدد خلال تصريحات لبرنامج «الصورة» أن المحافظة جاهزة لحفل افتتاح المتحف، مضيفا أن المحافظة بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات التنفيذية، انتهت من تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف.

وأشار إلى رفع كفاءة شبكة المحاور الرئيسية المؤدية للمنطقة، بما في ذلك الطريق الدائري بشقيه الشمالي والجنوبي، ومحاور روض الفرج وأحمد عرابي و26 يوليو، بالإضافة إلى تطوير الشوارع المحيطة بمنطقة المتحف والأهرامات ومقار إقامة الوفود الرسمية.

ولفت إلى تنفيذ «رؤية بصرية» متكاملة، خاصة على مسار الطريق الدائري الجنوبي الذي سيسلكه معظم الضيوف، تشمل لوحات فنية تعكس تاريخ ورموز الحضارة المصرية، مع طلاء وتجميل واجهات كل المباني والعمارات المطلة على المسار، بهدف ألا تقع أعين الضيوف «إلا على كل ما هو جميل في مصر».

وأشار إلى تركيب شاشات عرض في الميادين الرئيسية بمختلف الأحياء، مثل ميدان مصطفى محمود بالعجوزة وميدان التحرير والجلاء، لتمكين المواطنين من متابعة وقائع حفل الافتتاح على الهواء مباشرة.

وأعلنت الحكومة أن السبت 1 نوفمبر، إجازة رسمية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور قادة ووفود من مختلف دول العالم.