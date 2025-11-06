انطلاقا من الدور الإقليمي والدولى لإذاعة القرآن الكريم من القاهرة، واتساقاً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستعداد لإطلاق الموقع العالمي لإذاعة القرآن الكريم .. يبدأ يوم الأحد المقبل بث الختمة المرتلة لطلاب الأزهر الشريف.

وتوالي إذاعة القرآن الكريم بث الختمة المرتلة لطلاب الأزهر يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك فى الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: إن الختمة المرتلة لطلاب الأزهر الشريف تؤكد استمرار ريادة المدرسة المصرية في التلاوة، والإشراق المتواصل للموهوبين الجدد، والتدفق اللانهائي لسلاسل الإبداع في قوتنا الناعمة.