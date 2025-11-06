 الأحد في إذاعة القرآن الكريم.. بدء بث ختمة المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف - بوابة الشروق
الخميس 6 نوفمبر 2025 8:40 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم السوبر المصري؟
النتـائـج تصويت

الأحد في إذاعة القرآن الكريم.. بدء بث ختمة المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف


نشر في: الخميس 6 نوفمبر 2025 - 8:20 م | آخر تحديث: الخميس 6 نوفمبر 2025 - 8:20 م

انطلاقا من الدور الإقليمي والدولى لإذاعة القرآن الكريم من القاهرة، واتساقاً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستعداد لإطلاق الموقع العالمي لإذاعة القرآن الكريم .. يبدأ يوم الأحد المقبل بث الختمة المرتلة لطلاب الأزهر الشريف.

وتوالي إذاعة القرآن الكريم بث الختمة المرتلة لطلاب الأزهر يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك فى الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: إن الختمة المرتلة لطلاب الأزهر الشريف تؤكد استمرار ريادة المدرسة المصرية في التلاوة، والإشراق المتواصل للموهوبين الجدد، والتدفق اللانهائي لسلاسل الإبداع في قوتنا الناعمة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك