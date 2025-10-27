جهاز حماية المستهلك: لا توجد زيادة في أسعار السلع بعد تحريك المحروقات

قال إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز شكل غرفة عمليات مركزية لتشديد الرقابة ورصد أسعار السلع في جميع المحافظات، في أعقاب قرار تحريك أسعار المواد البترولية.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر «الحدث اليوم» أن «منذ تحريك سعر الوقود، وبناء على الرصد الميداني الذي تُرفع تقاريره لرئيس الجهاز، مفيش زيادة تُذكر من زيادة سعر الوقود على أسعار السلع، هذا ما نلمسه فعليا في أسعار السلع، خاصة السلع الاستراتيجية التي تهم المواطن، فلم نشهد ارتفاعا في أسعار الرز، الزيت، السكر، باقي السلع الاستراتيجية اليومية التي تهم المواطن، والأسعار بها مستقرة».

وأوضح أن وزارة التنمية المحلية قامت بدورها فيما يتعلق بأسعار المواصلات والنقل، بعد ارتفاع أسعار الوقود.

وشدد أن دور الجهاز يقتصر على السلع، مشيرا إلى أن المواصلات من اختصاص المحليات والمحافظين.

واختتم: «لم نرصد حتى الآن أية زيادات محسوسة في أسعار السلع بعد تحريك أسعار الوقود».