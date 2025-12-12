ألمانيا تستدعي السفير الروسي على خلفية هجوم سيبراني وحملة تضليل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استدعت ألمانيا، الجمعة، السفير الروسي لديها لوزارة الخارجية على خلفية اتهامات بـ"هجوم سيبراني وحملة تضليل" استهدفت الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، مارتن غيزيه، للصحفيين، إنه تم استدعاء السفير الروسي لدى برلين إلى الوزارة للاشتباه في أن موسكو كانت وراء هجوم سيبراني واسع النطاق استهدف نظام مراقبة حركة الملاحة الجوية، وحملة تضليل استهدفت الحملة الانتخابية الفيدرالية.

وأكد غيزيه، وجود أدلة على تدخل روسي في الانتخابات.

وأشار إلى مهاجمة مجموعة قراصنة نظام مراقبة الحركة الجوية الألمانية.

ولفت متحدث وزارة الخارجية، إلى أن هدف الأنشطة الروسية "تقسيم المجتمع الألماني وإضعاف الثقة في مؤسساته".

وأضاف: "لذلك تشكل روسيا تهديدا حقيقيا للغاية لأمننا". وأوضح غيزيه، أن الهجوم السيبراني، في أغسطس 2024، يُنسب إلى مجموعة القرصنة "APT28" المعروفة باسم "فانسي بير"، وإلى جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي.

وتابع: "يمكن القول بكل تأكيد، أن روسيا حاولت التأثير على كل من الانتخابات الفيدرالية الأخيرة، والشئون الداخلية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وزعزعة استقرارها".