نشطاء: التجار الأكراد يضربون عن العمل تضامنا مع المظاهرات في إيران

أضرب الكثير من التجار في المناطق الكردية من إيران، تضامنا مع المظاهرات التي هزت البلاد على مدار الأسبوعين الماضيين.

وذكرت منظمة هينجاو الحقوقية ومقرها النرويج، أن التجار أغلقوا محلاتهم اليوم الخميس، في مدن سقز واورمية ومهاباد وسنندج بين مدن أخرى.

ودعا النشطاء أمس الأربعاء، إلى إضراب عام في علامة على الدعم للمتظاهرين.

كما تحدثت شبكة هرانا الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة عن إضرابات في مدن سنندج ماريفان الكرديتين. ووزع النشطاء مقاطع فيديو تظهر الكثير من المتاجر مغلقة في الشوارع الرئيسية.

ومنذ اندلاع المظاهرات في إيران قبل أسبوعين تقريبا، استخدمت الدولة العنف ضد الاحتجاجات سيما في المناطق الريفية في غرب البلاد.

وأضافت هرانا أن 38 شخصا على الأقل بينهم أربعة من أفراد قوات الأمن لقوا حتفهم في الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

واحتجزت السلطات أكثر من 2200 شخص.

وقالت هرانا إن المظاهرات وقعت في 37 مدينة و24 من أصل 31 إقليما.