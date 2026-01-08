أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي، اليوم الخميس، تراجع معدل البطالة في إيطاليا بشكل غير متوقع خلال نوفمبر الماضي.

وتراجع معدل البطالة في إيطاليا، بعد حساب المتغيرات الموسمية، بشكل طفيف إلى 7ر5% في نوفمبر الماضي، مقارنة بـ5.8% في أكتوبر، و6.2% في نوفمبر 2024.

وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا ارتفاع المعدل إلى 6 %.

كما أظهرت البيانات تراجع معدل التوظيف إلى 62.6% خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بـ62.7% في أكتوبر.

كما تراجع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر، مسجلا 18.8% في نوفمبر الماضي، مقارنة بـ19.6% في أكتوبر.