أبدى النجم الإنجليزي السابق جاري نيفيل رأيًا حادًا في الجدل الدائر حول مستقبل محمد صلاح داخل ليفربول، بعد التصريحات المثيرة التي أطلقها اللاعب ضد إدارة النادي ومدربه آرني سلوت، إثر جلوسه على دكة البدلاء في ثلاث مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي.

وقال نيفيل، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”، إنه يتفهم غضب صلاح، لكنه رفض المقارنة التي حاول البعض إجراؤها مع أزمة كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد، مشددًا على أن «موهبة صلاح الكبيرة لا تبرر سلوكه».

وأوضح نيفيل: «أنا لا أنظر للأمر كأنه صراع بين لاعب عادي والنادي، نحن نتحدث عن لاعب من بين الأفضل في العالم. لكن لا يجب القبول بما فعله صلاح فقط لأن رونالدو سبق وارتكب الأمر نفسه في مانشستر يونايتد، وهو ما لم أتقبله أيضًا وقتها».

وأضاف: «النجوم أصحاب الموهبة الاستثنائية عادة ما يرون الأمور بشكل مختلف، وهذا ليس غريبًا عليهم. بالنسبة لي، من السهل الحديث عن الأمر طالما يحدث في ليفربول، لكن لو كان ذلك داخل مانشستر يونايتد لكان موقفي أكثر حدة».

وانتقد نيفيل توقيت تصريحات صلاح وطريقتها، مؤكدًا أنها جاءت في لحظة حساسة للفريق: «أسلوب الحديث كان خاطئًا، ولهذا أتفهم غضب جماهير ليفربول. رغم ذلك، كنت أعلق على مباراة ليدز، وقلت بوضوح إن صلاح كان يجب أن يشارك».

وأشار نيفيل إلى أن حالة الاستياء داخل ليفربول مفهومة، خاصة أن تصريحات صلاح سلطت الضوء على النادي بشكل سلبي في وقت دقيق من الموسم، مضيفًا: «لو كان لاعبًا أقل خبرة وموهبة لتم استبعاده فورًا، لكن صلاح نجم كبير، ومن الطبيعي أن يرفض الجلوس على الدكة».

واختتم تصريحاته قائلاً: «لعبت مع لاعبين كبار كانت لهم ردة فعل مشابهة، وغادروا النادي سريعًا عندما شعروا بأنهم فقدوا مكانهم. هذا نمط معتاد مع اللاعبين أصحاب الشخصية القوية والنجومية الطاغية».