 فيديو.. انهيار مبنى سكني في لبنان جراء المنخفض الجوي وأضرار غارات الاحتلال - بوابة الشروق
الجمعة 12 ديسمبر 2025 9:43 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. انهيار مبنى سكني في لبنان جراء المنخفض الجوي وأضرار غارات الاحتلال


نشر في: الجمعة 12 ديسمبر 2025 - 9:34 م | آخر تحديث: الجمعة 12 ديسمبر 2025 - 9:34 م

وثقت مشاهد مصورة، انهيار جزئي لمبنى سكني في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

جاء ذلك جراء المنخفض الجوي والأضرار الكبيرة بفعل غارات الاحتلال السابقة خلال الحرب.

تتأثر لبنان بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً، يتمركز فوق البحر الأسود، ما يؤدي إلى طقس متقلب مع أمطار متفرقة وغزيرة أحياناً، وانخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الموسمية، وفق ما أفادت به دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية.

يتسم الطقس بالغموض والضباب على المرتفعات، مع هبوب رياح ناشطة أحيانًا، مع سقوط أمطار على فترات، خصوصًا في المناطق الجنوبية، مصحوبة بعواصف رعدية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك