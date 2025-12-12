وثقت مشاهد مصورة، انهيار جزئي لمبنى سكني في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

جاء ذلك جراء المنخفض الجوي والأضرار الكبيرة بفعل غارات الاحتلال السابقة خلال الحرب.

تتأثر لبنان بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً، يتمركز فوق البحر الأسود، ما يؤدي إلى طقس متقلب مع أمطار متفرقة وغزيرة أحياناً، وانخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الموسمية، وفق ما أفادت به دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية.

يتسم الطقس بالغموض والضباب على المرتفعات، مع هبوب رياح ناشطة أحيانًا، مع سقوط أمطار على فترات، خصوصًا في المناطق الجنوبية، مصحوبة بعواصف رعدية.



