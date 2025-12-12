رئيس النواب المغربي: إفريقيا الضحية الأولى لتقلبات المناخ

قال رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي، الجمعة، إن إفريقيا تعد الضحية الأولى لتقلبات المناخ، رغم أنها لا تسهم سوى بأقل من 4% من انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض.

يأتي ذلك في كلمة ألقاها خلال الدورة الثالثة للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية، التي عقدت بالرباط ليوم واحد.

وفي مايو الماضي، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، من أن أنماط الطقس الشديدة وتغير المناخ يؤثران في "جميع جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية بإفريقيا"، ويسهمان في تفاقم الجوع وانعدام الأمن والنزوح، وفق موقع الأمم المتحدة باللغة العربية.

وبحسب المصدر ذاته، كان متوسط درجة حرارة سطح الأرض في إفريقيا عام 2024 أعلى بنحو 0.86 درجة مئوية مقارنة بالمتوسط طويل الأمد للفترة بين عامي 1991 و2020، فيما سجل شمال إفريقيا أعلى ارتفاع في درجات الحرارة بواقع 1.28 درجة مئوية.

وأوضح الطالبي العلمي، أن القارة الإفريقية تواجه انعكاسات حادة للتغيرات المناخية، تشمل التصحر وتدمير الغابات والفيضانات، واصفا ذلك بـ"المفارقة"، في ظل مساهمتها المحدودة في الانبعاثات الناتجة عن النشاط البشري.

وأشار إلى أن هذه التقلبات المناخية تؤثر بشكل مباشر على استقرار السكان ومصادر عيشهم وجودة حياتهم.

وأضاف أن القارة تواجه تحديات استراتيجية أعمق، في مقدمتها ضمان الأمن الغذائي، في وقت يعاني فيه ملايين الأفارقة من المجاعة وسوء التغذية.

وبحسب المنظمين، يشارك في الدورة رؤساء برلمانات ووفود برلمانية من مختلف الدول الإفريقية، لبحث قضايا استراتيجية تتعلق بمكانة إفريقيا في النظام الدولي وسبل بناء مؤسسات تشريعية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.

كما خصص جزء من أعمال الدورة، وفق بيان لمجلس النواب، لمناقشة تعزيز تمثيل النساء في البرلمانات الإفريقية، عبر الإطلاق الرسمي لمشروع "تمثيلية النساء في البرلمانات الإفريقية"، بشراكة مع مؤسسات إفريقية ودولية.

ويعود تأسيس مؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية إلى عام 2020 في نيجيريا، بهدف تعزيز التنسيق والتشاور بين المؤسسات التشريعية في القارة، فيما عقدت دورته الثانية في العاصمة الغانية أكرا، في أكتوبر 2024.