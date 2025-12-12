 نجم الزمالك السابق: ضعف اللوائح وراء ما حدث لمنتخب مصر في كأس العرب - بوابة الشروق
الجمعة 12 ديسمبر 2025 11:16 م القاهرة
نجم الزمالك السابق: ضعف اللوائح وراء ما حدث لمنتخب مصر في كأس العرب

الشروق
نشر في: الجمعة 12 ديسمبر 2025 - 11:02 م | آخر تحديث: الجمعة 12 ديسمبر 2025 - 11:02 م

قال أيمن يونس نجم الزمالك السابق إن ضعف اللوائح السبب الرئيسي في خروج منتخب مصر من كأس العرب، والخسارة بهذا الشكل من الأردن بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

أوضح أيمن يونس في تصريحات عبر راديو "صوت الزمالك": "بالطبع وجود حسام حسن كان سيكون نقطة فارقة في كأس العرب لكن ضعف اللوائح الذي ساهم في عدم توقف الدوري السبب فيما يحدث من أزمات".

وأشار: "اللوائح في مصر ضعيفة للغاية، ولابد من قوة المنظومة الرياضية بشكل عام".

واختتم: "حسام حسن إذا جهز لاعبي مصر نفسيا قبل فنيا سنصل لنهائي كأس الأمم الأفريقية".


