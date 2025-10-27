قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالأهلي، والمرشح على مقع العضوية في الانتخابات القادمة للنادي يوم 31 أكتوبر إنه لا يميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز.

صرح عبد الحفيظ عبر قناة MBC مصر "لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز، إلا إذا كان هناك لاعب عقده يوشك على الانتهاء، وقتها قد يختلف الكلام".

وبشأن ما يقال إن بيراميدز بات المنافس الأول للأهلي، رد "لا يمكن استبعاد الزمالك من دائرة المنافسة، إنه ناد كبير وعريق، ويبقى رقما مهما في المعادلة".

وتطرق سيد عبد الحفيظ للحديث عن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني الجديد للفريق، قائلا "متفائل به، ولكن الاختبارات الحقيقية لم تبدأ بعد".

وشدد "المدرب الدنماركي لديه دراية جيدة بالفريق قبل أن يتولى المهمة وأتمنى له التوفيق، ولا يمكن التدخل في صلاحياته الفنية، ولكن سياسة النادي معروفة، واتفقنا عليها لتفادي أي تعارض".

وتابع "رأيي أنه يجب تقوية الفريق بصفقات جديدة كلما سنحت الفرصة، والمنافسة بين اللاعبين ترتقي بالمستوى وتجعل الفريق أقوى".

ونوه في ختام تصريحاته "جهزنا رؤية مختلفة لقطاع الناشئين، فلا يمكن أن يتواجد اللاعب في النادي لمدة ساعتين فقط ولا تعلم عنه شيئا بعدها".