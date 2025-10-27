تأجيل محاكمة متهمي الفعل الفاضح أعلى المحور ومصور الواقعة لـ 10 نوفمبر

قررت محكمة جنح كرداسة تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين والمصور بواقعة فيديو "الفعل الفاضح" أعلى طريق المحور بمحافظة الجيزة، لجلسة 10 نوفمبر المقبل، للإعلان بالدعوى المدنية.

وكانت النيابة العامة أخلت سبيل المتهمين جميعًا بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه عن كل متهم.

وقال خيري عدس، محامي مصور الواقعة لـ"الشروق" إنه حضر بتوكيل رسمي عن مصور الواقعة المتهم في القضية، وطالب بتعويض مدني مؤقت 300 ألف ضد المتهمين القائمين بالفعل الفاضح؛ لتعديهم على موكله بالضرب والسب، وإحداث تلفيات في سيارته، مشيرا إلى أن المتهمين لم يحضروا جلسة محاكتهم اليوم.

وخلال التحقيقات اتهم مصور الواقعة الفعل الفاضح بالطريق العام أعلى المحور، المتهمين بالتعدي عليه بالضرب، وإحداث تلفيات في سيارته، بعدما قام بتصويرهم من داخل سيارته زعما أنه طاردهم لممارستهم فعلا فاضحا في الطريق العام.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على فتاتين وشابين بعد انتشار فيديو وهم يستقلون سيارة ملاكي، بينما يصورهم مالك مركبة أخرى من داخل سيارته بعد أن اتهمهم بكسر زجاجها، زعما أنه طاردهم لممارستهم فعلا فاضحا في الطريق العام، كما تم ضبط المعتدي عليه مصور الواقعة، وأحالتهم النيابة إلى محكمة الجنح.

وأوضحت النيابة في بيان لها أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يشكل جريمة في حق القائم بالنشر، ما دام المحتوى المنشور من شأنه انتهاك الخصوصية، حتى وإن تضمن ذلك المحتوى ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى، إذ يتعين في هذه الحالة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد وفرت النيابة العامة لذلك منافذ رسمية مخصصة لتلقي البلاغات.