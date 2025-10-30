محكمة إيطالية ترفض مشروع جسر صقلية وتوجّه ضربة لحكومة ميلوني

رفضت محكمة المحاسبات الإيطالية، الأربعاء، مشروعا حكوميا رئيسيا، بعد أن امتنعت عن التصديق على خطة لبناء جسر ضخم تبلغ كلفته 5ر13 مليار يورو لربط جزيرة صقلية بالبر الإيطالي، في خطوة تعد ضربة للحكومة اليمينية بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

وقالت المحكمة، التي تضطلع بدور مزدوج يشمل الرقابة المالية والاختصاص في المحاسبة العامة، في بيان مقتضب مساء الأربعاء إنها أصدرت قرارها، مضيفة أنها ستنشر أسانيد الحكم خلال 30 يوما.



وردت ميلوني فورا على القرار، واصفة إياه بأنه "تدخل غير مقبول" من القضاة، متعهدة بمضي الحكومة قدماً في تنفيذ المشروع.

من جانبه، ندد وزير النقل نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، وهو الراعي الرئيسي لمشروع جسر مضيق ميسينا، بالقرار، واعتبره "قرارا سياسيا" وليس فنيا، مؤكدا أنه سيواصل السعي بكل الوسائل الممكنة لدفع المشروع قدما.

ولا يعني قرار محكمة المحاسبات إيقاف مشروع الجسر بشكل نهائي، لكنه قد يؤدي إلى تأخير طويل في الموافقة النهائية عليه، وربما يجبر الحكومة على إجراء تصويت جديد لتجاوز اعتراضات المحكمة.