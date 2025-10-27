ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، من خلال مركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة، ندوة بعنوان: «دولة المماليك بين الإنصاف والافتراء»، في السادسة مساء غدا الثلاثاء، ضمن فعاليات الصالون الثقافي لمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث الذي ينظمه قطاع التنمية الثقافية، في إطار حرص وزارة الثقافة على تعزيز الوعي بالتاريخ والتراث المصري.

ويحاضر في الندوة الصحفي والباحث الأثري حسام زيدان، المتخصص في الشأن الأثري، وأحد أبرز كتاب الملف الثقافي، إذ اشتهر بتناوله التحليلي لقضايا التراث المصري القديم والإسلامي، وله سلسلة من المقالات والدراسات التي تسلط الضوء على دور المؤسسات الأثرية في حماية الهوية الوطنية.

وتتناول الندوة، بالدراسة والتحليل رؤية جديدة لتاريخ دولة المماليك، في محاولة لإعادة تقييم صورتها التي طالما شابها الجدل، والبحث في إسهاماتها السياسية والعمرانية والثقافية، ودورها في حماية مصر من الغزوات الخارجية، وإثراء فنون العمارة والزخرفة الإسلامية.

وتأتي الندوة، ضمن برنامج متكامل يقدمه صندوق التنمية الثقافية عبر مراكزه الإبداعية؛ بهدف ربط الحاضر بالماضي من خلال استعراض المحطات المضيئة في التاريخ المصري، والتأكيد على أهمية استحضار الذاكرة التاريخية لبناء وعي ثقافي مستنير.