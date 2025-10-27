قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر بما تمتلكه من «مخ» وعقل مبدع أنتج حضارة فريدة، تستحق مكانة سياحية تتجاوز بكثير الأرقام الحالية.

وعبر خلال برنامج «الحكاية» عن شعوره بالفخر والسعادة بالمتحف المصري الكبير، متسائلا عن الإرادة الجبارة للمصري القديم الذي استطاع «نحت الكتابة في الصخر بأصعب الطرق».

وأعرب عن رفضه لنظرية «عبقرية المكان» للمؤرخ جمال حمدان، معتبرا أنها لم تكن يوما في صالح مصر.

وقال: «للأسف، أنا الوحيد الذي يهاجم نظرية الدكتور جمال حمدان، عن «عبقرية المكان»؛ أنا شخصيًا لا أرى أن موقع مصر عبقري، أنا أراه أنه كان وبالا عليها على مدى التاريخ كله، جاءت الحملة الفرنسيةُ، ثم جاء الإنجليز، والجميع أراد أن يكون في مصر ليمسك بخطوط التجارة من الشرق إلى الغرب، ثم يرسل إلى جوارك عصابات إسرائيلية لتفسد عليك الدنيا، يعمل لك مشاكل في الحدود، يقطع الاتصال مع السودان، يعني موقعك ده كان وبالا عليك طول الوقت! قول لي متى استفدنا؟».

ورأى أن أرقام السياحة تبدو متواضعة، قائلا: «أنت تستحق أعظم من 15 و 16 مليون سائح! اليونان دي اللي فيها عمودين، بتجذب 35 مليون سائح! هي تركيا فيها إيه علشان يبقوا 30 مليون سائح؟!».

ووجه نداءً: «يا جماعة خدوا حقكم بقى!»، مطالبا بتوسعة المطارات المزدحمة، وتطوير المحافظات، وبناء المزيد من الفنادق لاستيعاب النمو المأمول، قائلا: «أنت حد أدنى لازم يبقى عندك 30 مليون سائح».

ودعا إلى رفع أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير للسياح، معتبرا أنها «قليلة جدًا» مستشهدا بأسعار المسرحيات في لندن التي تصل إلى 300 استرليني.