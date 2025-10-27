مدرب برشلونة: أجواء برنابيو أربكت يامال وغياب ليفاندوفسكي أثّر على الفريق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عبّر ماركوس سورج، مساعد مدرب برشلونة هانز فليك، عن خيبة أمله عقب خسارة الفريق أمام ريال مدريد (1-2) في الكلاسيكو على ملعب سانتياجو برنابيو، مؤكدًا أن الأخطاء الفردية ونقص الفاعلية الهجومية كانا سببين رئيسيين في الهزيمة.

وأوضح سورج أن لامين يامال تأثر بالأجواء الصاخبة للجماهير المدريدية قائلاً: "ربما كانت الأجواء صعبة عليه، لا يزال صغيرًا ويتعلم التعامل مع الضغط".

وأضاف أن الفريق افتقد خدمات المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مشيرًا إلى أن غيابه أثّر على الأداء الهجومي.

كما أكد أن ريال مدريد استغل التحولات بسرعة كبيرة، وأن برشلونة بحاجة إلى استعادة التركيز قبل المباريات المقبلة.

وختم حديثه قائلاً: "علينا التعلم من هذه المباراة ومواصلة التطور، الموسم لا يزال طويلاً".