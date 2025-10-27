 مدرب برشلونة: أجواء برنابيو أربكت يامال وغياب ليفاندوفسكي أثّر على الفريق - بوابة الشروق
الإثنين 27 أكتوبر 2025 12:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

مدرب برشلونة: أجواء برنابيو أربكت يامال وغياب ليفاندوفسكي أثّر على الفريق

وكالات
نشر في: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 12:34 م | آخر تحديث: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 12:35 م

عبّر ماركوس سورج، مساعد مدرب برشلونة هانز فليك، عن خيبة أمله عقب خسارة الفريق أمام ريال مدريد (1-2) في الكلاسيكو على ملعب سانتياجو برنابيو، مؤكدًا أن الأخطاء الفردية ونقص الفاعلية الهجومية كانا سببين رئيسيين في الهزيمة.

وأوضح سورج أن لامين يامال تأثر بالأجواء الصاخبة للجماهير المدريدية قائلاً: "ربما كانت الأجواء صعبة عليه، لا يزال صغيرًا ويتعلم التعامل مع الضغط".

وأضاف أن الفريق افتقد خدمات المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مشيرًا إلى أن غيابه أثّر على الأداء الهجومي. 

كما أكد أن ريال مدريد استغل التحولات بسرعة كبيرة، وأن برشلونة بحاجة إلى استعادة التركيز قبل المباريات المقبلة. 

وختم حديثه قائلاً: "علينا التعلم من هذه المباراة ومواصلة التطور، الموسم لا يزال طويلاً".

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك