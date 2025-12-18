يقدم فريق الجدار الرابع للفنون، العرض المسرحي "شنب شرقي منقرض" على مسرح آفاق برمسيس في الثامنة مساء 26 ديسمبر.

العمل من تأليف وأشعار ديفيد رفيق وإخراج سامح أمون، ويدور في إطار بوليسي مشوق، حيث يبدأ بإثارة لغز غامض، ثم تتصاعد الأحداث بشكل مثير، ويأخذنا العرض في رحلة من التشويق والإثارة، حيث نلتقي بشخصيات العرض التي تتنوع مشاهدها بين العديد من القضايا المجتمعية الساخنة، مثل الذكورة المزيفة، تسليع المرأة، العنف الأسري، والتربية الخاطئة، ومع تطور الأحداث، تتوالى التساؤلات: هل سيتمكن المحقق رشدي سراج من فك طلاسم هذا اللغز المعقد؟ وهل سيستطيع المجتمع استعادة القيم الحقيقية للرجولة التي كادت أن تنقرض؟

العرض مستوحى من كتاب "ذكر شرقي منقرض" للطبيب النفسي الدكتور محمد طه، بطولة فريق الجدار الرابع للفنون، إضاءة أحمد أمين، استعراضات محمد البحيري وديكور العشوائي، مكياج مارينا برزي، الحان الأغاني جون خليل، توزيع موسيقي رفيق جمال، ملابس مريم ظريف، إكسسوارات مايفل ماهر ودعايا جون جمال، مخرج منفذ ديفيد ملاك.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي "شنب شرقي منقرض" فاز بجائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان آفاق مسرحية العربي في دورته الـ11، التي حملت اسم الفنان محمد صبحي.

كما حصد العرض العديد من الجوائز الأخرى، منها: أفضل عرض طويل مركز أول، أفضل مخرج: سامح أمون، أفضل تأليف موسيقي: جون خليل، أفضل ممثلة دور أول: مونيكا جميل، أفضل ممثل دور ثانٍ مركز أول: جوزيف جورج.